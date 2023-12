Milan, Passerini: “Crisi alle spalle? Calma. Ecco cosa serve”

Milan, Passerini: "Ibra? Restano da capire i compiti"

"In tribuna l’altro Ibrahimovic, Zlatan, soffre accanto all’a.d. Furlani, intabarrato in un elegante cappotto color cammello che fa tanto manager, quasi ad anticipare cosa avverrà nei prossimi giorni, quando verrà nominato ufficialmente consulente di Cardinale. Resta da capire quali saranno i suoi compiti, come e quanto potrà incidere, ma una cosa è certa: una presenza come la sua, non potrà che essere d’aiuto".