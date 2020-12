Milan-Parma 2-2: “Diavolo, brivido finale” | Serie A News

Milan-Parma 2-2, l’analisi del match del ‘CorSera’

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – ‘Il Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha dedicato ampio spazio all’analisi di Milan-Parma, posticipo dell’11^ giornata di Serie A a ‘San Siro‘, terminato 2-2.

Il Diavolo ha frenato, al cospetto di una squadra che tutto gioca fuorché calcio spettacolo. Due tiri, uno per tempo, e due gol per i ducali di Fabio Liverani. Che hanno impostato la propria gara su una difesa d’acciaio, rimanendo corti e pungendo in contropiede.

Il Milan ha rischiato, dunque, di impantanarsi proprio nel giorno in cui, con le vittorie di Juventus, Inter, Napoli e Roma, avrebbe avuto necessità di vincere per tenere più distanti le dirette inseguitrici. E invece, ora, la classifica si è accorciata. I rossoneri sentono sul collo il fiato dei cugini, adesso a -3.

Ma dietro spingono tutti, con sei squadre nell’arco di soli 6 punti. La nota positiva del pari maturato al 92′ contro il Parma? Il Milan resta primo in campionato ed imbattuto. Non soltanto in questo torneo, bensì dall’inizio del calcio post-lockdown, nello scorso mese di giugno.

Stavolta, ha commentato il ‘CorSera‘, l’assenza di Zlatan Ibrahimović si è fatta sentire per i rossoneri. Il suo sostituto, Ante Rebić, è stato impalpabile. Oltretutto, al Milan è capitata anche una massiccia dose di sfortuna, con i quattro legni colpiti ed un gol annullato a Samu Castillejo (con il V.A.R.) per una questione di centimetri.

La gara contro il Parma, tra l’altro, era nata subito male per il Milan. Fuori Matteo Gabbia (distorsione al ginocchio sinistro) e dentro Pierre Kalulu, il quale, dopo pochi minuti, si è fatto ubriacare sulla sinistra da Gervinho: palla dentro dell’ivoriano per l’accorrente Hernani e Milan-Parma è andata 0-1.

Reazione convincente del Milan, con il gol annullato a Castillejo e tre pali colpiti da Hakan Çalhanoğlu e Brahim Díaz (due nella stessa azione!!!). Stefano Pioli si è giocato il tutto per tutto nella ripresa, inserendo Jens Petter Hauge e Rafael Leão al posto proprio di Castillejo e Brahim, ma non ha ottenuto gli effetti sperati. Se non il quarto legno del Milan.

In azione di contropiede, su assist di Hernani, il Parma ha trovato lo 0-2 con Jasmin Kurtić, di testa, e sul Diavolo sembrava essere calata la notte. A quel punto, ecco Theo Hernández. Due minuti dopo la rete di Kurtić, ha riaperto il match segnando, di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Quindi, al 92′, dopo una parata di Luigi Sepe su conclusione di Rebić, è arrivato il suo diagonale secco, da appena dentro l'area di rigore, che ha 'regalato' al Milan il giusto pari contro il Parma. Non c'è tempo per recriminare, mercoledì sera si gioca nuovamente. Il Diavolo sarà impegnato a 'Marassi' contro il Genoa.