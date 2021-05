Milan, paradosso Champions: il ‘match ball’ si gioca a ‘San Siro’

Milan da Champions in trasferta in questa stagione. Ma, per qualificarsi, dovrà vincere domani tra le mura amiche. Spesso indigeste ...

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan possa festeggiare la qualificazione in Champions League già domani sera. Potrebbe avvenire, dunque, a 'San Siro', al termine del match contro il Cagliari. C'è da dire, però, come i numeri stagionali della squadra di Stefano Pioli, tra le mura amiche, siano tutt'altro che esaltanti.

Il Milan non dovrà inciampare contro i sardi, non ancora matematicamente salvi, cercando dunque di non lasciare altri punti per strada. Come in realtà spesso accaduto in questa stagione. A 'San Siro', finora, il Diavolo ha conquistato appena 29 punti sui 54 disponibili: media di 1,64 per partita.

Proprio lo scarso rendimento in casa (8 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, per altro tutte giunte in un 2021 non molto brillante dei rossoneri) ha compromesso, cammin facendo, il percorso del Milan verso un posto in Champions League. Un piazzamento che, ad inizio anno, sembrava praticamente assicurato.

Meno male che, invece, in trasferta (46 punti su 54, media di 2,56 per partita, con 15 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte) il Milan ha fatto vedere di che pasta è realmente fatto. Nessuno, fuori casa, ha fatto meglio dell'undici di Pioli, neanche chi, già qualche settimana fa, si è cucito lo Scudetto sul petto.

Prendendo, invece, in esame, soltanto gli incontri disputati a 'San Siro', il Milan sarebbe addirittura 7° in classifica, dietro a Inter, Juventus, Lazio, Roma, Napoli ed Atalanta. Il quotidiano torinese, ad ogni modo, ha ricordato come potrebbe bastare persino un pareggio, in Milan-Cagliari, per tornare in Champions League. Sempre ammesso, però, che la Juve perda oggi.

D'altronde, le ultime vittorie del Milan (la Supercoppa Italiana del 2016 a Doha, lo Scudetto del 2011 all'Olimpico contro la Roma e la Champions League del 2007 ad Atene contro il Liverpool), sono arrivate sempre fuori casa. Ora, finalmente, il Milan ha l'occasione di tornare a festeggiare qualcosa di importante nel suo stadio.

Sebbene si giochi senza pubblico ed in palio non ci sia un trofeo. Tornare in Champions dopo otto anni, per il Milan attuale, avrebbe comunque il sapore molto dolce. Intanto novità importanti sul futuro di Brahim Díaz. Le ultime.