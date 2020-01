Milan, Paqueta ha la testa altrove già da diverso tempo

ULTIME NEWS MILAN – Nella giornata di ieri è scoppiato il caso Lucas Paqueta. Il brasiliano ha chiesto a Stefano Pioli di essere escluso per la partita di stasera contro il Brescia perché non sereno dal punto di vista mentale. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’ il numero 39 ha la testa altrove già da diverso tempo visto che non gioca dal primo minuto dal 23 novembre. Subito dopo ha inanellato sei panchine di fila e quindi ha il terrore di perdere il posto in Nazionale. Intanto ecco le parole del papà di Krzysztof Piatek sul suo futuro, continua a leggere >>>

