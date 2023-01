Milan, quanti problemi sulle palle inattive: le spiegazioni

Milan, troppi problemi sui calci inattivi

Il Milan, si legge, non è la prima volta che cade con le palle inattive. Era capitato il 13 agosto contro l'Udinese, il 30 ottobre contro il Torino e il gol di Fofana contro il Chelsea del 5 ottobre. Sono 4 i gol sui 18 presi in campionato in queste circostanze. Un problema, si legge, potrebbe essere la difesa a zona utilizzata dai rossoneri. Spesso però, ci si scorda di marcare l'uomo che arriva da dietro come successo contro la Roma. Altro aspetto da non sottovalutare potrebbe essere quello della difesa a 3, con la quale i rossoneri hanno sofferto sia contro la Salernitana che con i giallorossi. Ultima analisi riguarda le alternative, che al momento latitano per Pioli.