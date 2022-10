Milan, Origi potrebbe giocare titolare contro il Monza | Serie A News

1 di 1

MILAN, ORIGI TITOLARE LA PROSSIMA VOLTA

Divock Origi (attaccante AC Milan) potrebbe giocare titolare contro il Monza | News (Getty Images)

Divock Origi è stato uno degli acquisti più importanti del Milan di Stefano Pioli nel corso dell'ultima estate di calciomercato. L'attaccante belga, classe 1995, ha lasciato il Liverpool dopo otto stagioni alla ricerca di una nuova avventura. I rossoneri hanno voluto cogliere al volo l'occasione Origi, ritenuto dalla dirigenza un vincente con esperienza.

Milan, tra qualche giorno scoccherà l'ora di Origi

Grazie anche ai gol di Origi, infatti, i 'Reds' di Jürgen Klopp hanno vinto Champions League e Premier League: un elemento di comprovata qualità per arricchire, ulteriormente, la rosa rossonera nella stagione della difesa dello Scudetto e, se possibile, del passo in avanti in Champions.

Invece, finora, Origi è stato piuttosto sfortunato. Complice una serie di problemi fisici, il numero 27 del Milan ha giocato appena 114' spalmati in 7 presenze tra campionato (4) e coppa (3). Nessun gol e nessun assist all'attivo, Origi non è ancora riuscito a lasciare il segno e non ha ancora iniziato a ripagare la dirigenza dell'investimento su di lui.

Ora, però, la grande occasione sembra essere arrivata. Origi è tornato a disposizione da un paio di settimane e, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' in edicola questa mattina, Pioli potrebbe farlo giocare titolare in Milan-Monza di sabato prossimo, con Ante Rebic dal 1' domani a Verona e Olivier Giroud preservato per le notti europee contro Dinamo Zagabria e RB Salisburgo. Mercato Milan, uno di questi tre sarà il centravanti del futuro >>>