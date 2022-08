Milan, Origi è pronto al decollo: Pioli ha un centravanti in più

Divock Origi, nuovo attaccante del Milan, è tornato in forma. Con Olivier Giroud e Ante Rebic i rossoneri davanti dormono sonni tranquilli

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Divock Origi, attaccante del Milan, giunto in estate a parametro zero dopo l'esperienza, lunga e vincente, in Inghilterra con il Liverpool. Un centravanti così, secondo la 'rosea', nella squadra di Stefano Pioli ed ora le parti sembrano essersi incontrate al momento giusto.

È un rinforzo di qualità, forte fisicamente e nel pieno della maturità, già pronto a reggere il passo del Milan di Pioli. Origi, adesso, è pronto ad iniziare la sua rincorsa per prendersi il Diavolo. Non sarà di certo facile, non è mica una passeggiata. In avanti, in attesa del recupero di Zlatan Ibrahimović, c'è Olivier Giroud, che ha ripreso a segnare sin dalle prime amichevoli stagionali, iniziando la nuova annata così com'era terminata quella dello Scudetto.

Milan, ecco Origi: presto entrerà nelle rotazioni di Pioli

E che dire di Ante Rebić, il quale, dopo una stagione disgraziata dal punto di vista personale, si è ripresentato ai nastri di partenza di questa tirato a lucido, con tanta voglia di tornare quello di un tempo. E con una doppietta, pesante, all'Udinese. Origi, però, sa che il suo momento in questo Milan arriverà: nei mesi scorsi ha lavorato per smaltire un vecchio infortunio muscolare rimediato a Liverpool, è tornato in forma ed i prossimi passi serviranno all'inserimento definitivo nelle rotazioni.

Presto anche da titolare. Il nuovo numero 27 del Diavolo si è presentato a Milanello con lo spirito giusto, desideroso di apprendere il linguaggio tattico della squadra, di conoscere le richieste e le esigenze dell'allenatore. Pioli ha un'arma importante da sfruttare lì davanti. È un attaccante completo, compatibile ai suoi principi di gioco, che arriva in Serie A pronto per dare sin da subito una mano alla causa rossonera.

Così come ha fatto Giroud nel 2021-2022. Ha esperienza di altissimo livello in Premier League e in Champions League, ha segnato gol importanti per i 'Reds' e ripromette di farne altrettanti per i rossoneri. Può giocare sia da unico riferimento dell'attacco, sia di supporto ad un'altra punta. Insomma, Origi scalda i motori, e, siamo sicuri, ne farà vedere delle belle.