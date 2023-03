Milan, Origi resta Milanello: due settimane per riprendersi

Milan, grande occasione per Origi

Stefano Pioli, si legge, potrà lavorare con Divock Origi. La sua stagione è stata deludente fin qui, ma potrebbe essere un giocatore diverso alla ripresa del campionato se dovesse lavorare bene in queste due settimane di sosta. Per il belga solamente due reti dall'inizio della stagione con il Milan, in solo 17 presenze in Serie A. Eppure era stato scelto per le qualità mostrare in Premier League con il Liverpool, in cui ha segnato gol importanti, specialmente in Europa. L'acquisto fino ad ora non ha funzionato, ma c'è ancora il tempo per invertire il trend. Per il Milan ci sono ancora partite molto importanti come la triplice sfida contro il Napoli. Origi potrebbe essere decisivo.