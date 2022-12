Milan, Origi di nuovo fermo: previsti accertamenti per il belga

Divock Origi, attaccante del Milan, non ha disputato l'amichevole di Dubai contro il Liverpool per un risentimento al flessore. Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come sia arrivato ormai agli sgoccioli il ritiro invernale del Milan negli Emirati Arabi Uniti. Domani, infatti, la squadra rossonera farà ritorno da Dubai, laddove si è allenata per dieci giorni e ha disputato due amichevoli, entrambi perse contro Arsenal (1-2) e Liverpool (1-4).

Milan, Origi nuovamente k.o.: presto gli esami — Il lascito di questa fase, purtroppo, per il Milan di Stefano Pioli è l'infortunio di Divock Origi, che non ha giocato l'ultimo test match contro i 'Reds', la sua ex squadra, per via di un risentimento al flessore. Non appena rientrato a Milano, Origi si sottoporrà agli accertamenti per stabilire l'entità del problema muscolare.

Pochi attaccanti centrali disponibili — La conta degli attaccanti a pieno regime, ai primi del mese di gennaio, tiene con le antenne dritte Pioli per lo sprint finale del girone di andata del campionato. Olivier Giroud, infatti, sarà reduce dai Mondiali in Qatar, mentre Zlatan Ibrahimović ancora non è pronto per rientrare in campo. Rischiano di essere disponibili solo Ante Rebić e Marko Lazetić.