Milan, Olivero: “Ecco perché Loftus Cheek piace così tanto ad Allegri”

Milan, Olivero analizza Loftus-Cheek e spiega perché il centrocampista inglese piace così tanto ad Allegri.

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Giovanni Battista Olivero , proprio sul quotidiano rosa, ha analizzato il centrocampo del Milan soffermandosi in particolare sul profilo di Ruben Loftus-Cheek . Ha poi spiegato e approfondito il perché il centrocampista inglese piaccia così tanto a Massimiliano Allegri . Ecco le sue parole.

Milan, Olivero: "Loftus Cheek ha caratteristiche uniche. Se sta bene..."

"Il Milan riparte da Allegri, dalla possibilità di difendere a tre o a quattro, ma da un centrocampo sicuramente a tre. Nel reparto ci sono alcuni giocatori di grande qualità e buon palleggio ma poco fisico (Modric, Ricci, Jashari). Uno tra Fofana e Loftus-Cheek dovrebbe giocare sempre o quasi e l’inglese piace molto ad Allegri proprio perché ha caratteristiche uniche nella rosa.