Milan, Olivero: “Ecco perché Loftus Cheek piace così tanto ad Allegri”

Milan, Olivero analizza Loftus-Cheek e spiega perché il centrocampista inglese piace così tanto ad Allegri.
Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Giovanni Battista Olivero, proprio sul quotidiano rosa, ha analizzato il centrocampo del Milan soffermandosi in particolare sul profilo di Ruben Loftus-Cheek. Ha poi spiegato e approfondito il perché il centrocampista inglese piaccia così tanto a Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.
Milan, Olivero: "Loftus Cheek ha caratteristiche uniche. Se sta bene..."
"Il Milan riparte da Allegri, dalla possibilità di difendere a tre o a quattro, ma da un centrocampo sicuramente a tre. Nel reparto ci sono alcuni giocatori di grande qualità e buon palleggio ma poco fisico (Modric, Ricci, Jashari). Uno tra Fofana e Loftus-Cheek dovrebbe giocare sempre o quasi e l’inglese piace molto ad Allegri proprio perché ha caratteristiche uniche nella rosa.