Milan, retroscena sull’infortunio di Okafor. Parla Leao. Camarda pronto

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 24 novembre 2023. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse novità sul Milan, gli infortuni con le parole di Leao e Okafor. In più tanto risalto per Camarda. Vediamo insieme le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.