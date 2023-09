Cagliari-Milan, Okafor è il tuo momento: e al posto di Krunic…

Salgono, come scrive La Gazzetta dello Sport, le quotazioni di Noah Okafor, che probabilmente prenderà il posto di Giroud in Cagliari-Milan. Così lo ha provato Pioli per tutto il precampionato, e in quella posizione potrebbe debuttare da titolare lo svizzero arrivato dal Salisburgo per 14 milioni. Jovic, sulla carta vera alternativa a Giroud, non è ancora al meglio. L’attacco del Milan di Cagliari cambierà volto ma non è detto che la rivoluzione investa tutto il tridente: Rafa Leao, sempre titolare finora come Giroud tra campionato e Champions e a segno da tre gare di fila in A, potrebbe partire dall’inizio anche contro i rossoblù, con uno tra Chukwueze e Pulisic a completare il trio offensivo.