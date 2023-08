Milan, Okafor: “Ho scelto un grande club. Ruolo? Deciderà il mister”

Noah Okafor , attaccante svizzero classe 2000 che il Milan ha prelevato per 14 milioni di euro dal RB Salisburgo in questo calciomercato estivo, si è presentato ieri ufficialmente in conferenza stampa a Milanello . Le dichiarazioni di Okafor sono state riportate, tra gli altri quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«Ho giocato contro il Milan due volte in Champions League e dopo queste partite sono rimasto in contatto con il club. Ora sono molto felice di essere qui, sono in un club meraviglioso», ha rivelato Okafor che, come si ricorderà, andò a segno in Salisburgo-Milan 1-1 dello scorso 6 settembre 2022 alla 'Red Bull Arena' in occasione della prima gara del Girone E dell'ultima edizione della Champions.