Milan, oggi Baresi ospite speciale di #CasaSkySport

MILAN NEWS – Come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, questo pomeriggio, alle ore 14:00, sarà ospite del programma #CasaSkySport, in onda su ‘Sky Sport 24‘ (canale 200 del satellite), Franco Baresi, ex capitano del Milan, oggi ‘brand ambassador‘ del club di Via Aldo Rossi, nel giorno del suo 60esimo compleanno.

Tra le immagini del passato, scandito dai successi (ben 18 trofei in 20 anni) con la maglia del Milan, Baresi si racconterà in una giornata davvero speciale e risponderà alle tante domande che gli saranno rivolte, durante il collegamento in diretta, dai numerosi sostenitori rossoneri da casa. INTANTO, RALF RANGNICK HA DETTO LA VERITÀ SUI CONTATTI CON IL MILAN >>>