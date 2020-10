Milan, oggi Assemblea dei Soci: è il bilancio più in rosso di sempre

Milan, bilancio in passivo di 195 milioni di euro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come oggi, alle ore 12:00, si terrà l’Assemblea dei Soci del Milan. La riunione avverrà in via telematica. L’Assemblea sarà chiamata a votare l’approvazione del bilancio 2019-2020. Come noto dall’inizio di questo mese, questo farà registrare un passivo record di 195 milioni di euro.

Originariamente, l’Assemblea dei Soci avrebbe dovuto svolgersi presso il teatro Manzoni di Milano. Poi, però, viste le disposizioni del nuovo DPCM, si è deciso di cambiare le carte in tavola, optando per il meeting in formato completamente digitale. Saranno Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ed Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, a presiedere i lavori.

Con loro, Roberto Masi, capo dell’area business del club di Via Aldo Rossi. Ma come è giunto il Milan ad un passivo di bilancio così pesante? Per tanti fattori. In primis, l’emergenza coronavirus che, di fatto, rispetto l’esercizio di bilancio precedente, ha privato il Diavolo di 30 milioni di euro per via dei mancati introiti dai botteghini dello stadio di San Siro. In più, l’introito generato da varie attività di marketing e sponsorizzazioni a questo correlate.

Anche la mancata partecipazione all’Europa League 2019-2020, frutto della sentenza del TAS di Losanna scaturita dopo il ‘consent award‘ tra Milan e UEFA sul mancato raggiungimento del pareggio di bilancio negli anni precedenti, ha avuto il suo peso. Nel bilancio che verrà discusso oggi dall’Assemblea dei Soci, inoltre, il Milan non ha inserito le somme dovute dalle pay tv per le gare giocate a luglio ed agosto nel campionato di Serie A.

Tali cifre verranno rendicontate nel bilancio 2020-2021. L’impegno del fondo Elliott in questo Milan è serio ed importante: da quando, luglio 2018, la realtà della famiglia Singer ha rilevato la proprietà del Milan dall’imprenditore cinese Yonghong Li, ha immesso nella vita rossonera quasi 650 milioni di euro. Il Milan, ad oggi, non ha alcun debito finanziario e ha un patrimonio netto florido.

In vista del prossimo anno, ha concluso ‘Tuttosport‘, anche grazie ad alcune Leggi dello Stato in materia di ammortamenti, è possibile che i conti si alleggeriscano ulteriormente. Questo nonostante la pandemia da coronavirus comporti, di per sé, una situazione anomala. Per il Milan così come per tutti i club di calcio italiani. CALCIOMERCATO MILAN: SI STRINGONO I TEMPI PER IL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>