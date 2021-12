Milan, oggi allenamento a Milanello: Calabria e Rebic subito in gruppo

Il Milan riprenderà ad allenarsi a Milanello alle 14:00. Davide Calabria e Ante Rebic ci saranno, così come Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao

I rossoneri ripartono alla caccia dell' Inter capolista in Serie A ed alla ripresa recupererà tutti gli infortunati illustri. La 'rosea' ha riferito come già oggi potrebbero allenarsi in gruppo Davide Calabria ed Ante Rebic . Ci saranno anche Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao .

L'ultima partita da titolare di Rebic è stata Atalanta-Milan 2-3 dello scorso 3 ottobre. Pertanto non si esclude che il croato possa rientrare in campo in maniera graduale. Presto si rivedrà sul prato dei campi di Milanello anche Pietro Pellegri. La speranza, per Pioli, è che l'emergenza possa terminare. Milan, Kessié via a zero? Ecco un'idea per il sostituto! Le ultime >>>