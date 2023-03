Milan, ancora in piedi l’ipotesi ‘nuovo’ San Siro: le ultime

Milan, ancora in piedi l'ipotesi 'nuovo' San Siro?

Il Milan, si legge, avrà bisogno di almeno una settimana in più per trattare sull’area La Maura (le tre iniziali sono scadute ieri), non ha abbandonato l’iter per l’impianto in condivisione con l’Inter a fianco di San Siro: il 14 marzo il club ha chiesto al Comune un’ulteriore proroga di 90 giorni per depositare i documenti necessari a certificare la proprietà dopo il passaggio da Elliott a RedBird. Milan, Cardinale in Italia: i piani per il nuovo stadio rossonero