Milan, il nuovo corso è già iniziato: i 4 punti per tornare tra le big

Il nuovo corso del Milan è già iniziato. La proprietà RedBird ha in mente i prossimi passi e intende accelerare e mettersi subito all'opera. Ovviamente nella sessione estiva di calciomercato, ma non solo. Le priorità sono i rinnovi di contratto dei dirigenti, con la conferma di Paolo Maldini, Frederic Massara e Geoffrey Moncada. Ma Gerry Cardinale ha in mente grandi cose per riportare il Milan dove merita, cioè tra i top club europei. Il bilancio è migliorato, i risultati sportivi anche. Il settore commerciale ha avuto un'impetuosa crescita, ma per competere con i 'giganti europei' serve molto di più. Sono quattro i punti fondamentali del nuovo corso del Milan e 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, prova ad analizzarli nel dettaglio.