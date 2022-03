Milan, alcuni numeri di Ibrahimovic: per lo Scudetto serve al massimo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha giocato poco nelle ultime settimane al rientro dall'infiammazione al tendine d'Achille destro

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, era stato messo fuori causa lo scorso 23 gennaio da un'infiammazione al tendine d'Achille accusata in occasione della partita contro la Juventus. Ibra ci ha messo un bel po' per rientrare: è tornato in campo, infatti, soltanto nei minuti finali di Napoli-Milan dello scorso 6 marzo.

Zlatan ha quindi accumulato qualche minuto nelle successive gare contro Empoli e Cagliari. Soltanto scampoli di match nel finale, però. Troppo poco per uno come lui che è abituato a giocare sempre quando è disponibile. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Ibra abbia disputato, finora, in campionato, appena 917', distribuiti nell'arco di 18 presenze.

Non ha perso, nonostante gli acciacchi dell'età, il vizio del gol. In questi pochi minuti, infatti, ne ha segnati 8 (media di una rete ogni 114'), aggiungendo al proprio score anche 2 assist. In Champions League, invece, ha giocato di meno (appena 161' nell'arco di 4 partite disputate), non riuscendo a trovare mai la porta.

Il recupero di Ibrahimovic a pieno regime potrebbe essere molto importante per il Milan in ottica Scudetto. Uomo dai gol pesanti, fuoriclasse che fa la differenza, Zlatan potrebbe essere davvero l'arma in più di mister Stefano Pioli in questa volata a quattro con Napoli, Inter e Juventus.

D'altronde, 92 gol in 154 partite, segnate per il Milan nel biennio 2010-2012 prima e, poi, dal 2020 ad oggi, non si regalano a nessuno a cuor leggero. Milan, in vista un colpo da sogno per l'estate? Le ultime news di mercato >>>

