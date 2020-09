Milan-Novara 4-2, la partita di Kalulu: prima impressione buona

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri pomeriggio, a Milanello, l’amichevole Milan-Novara è terminata 4-2 per i rossoneri di Stefano Pioli. Questa mattina, il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola ha stilato un elenco dei promossi e dei rimandati del Milan dopo la prima amichevole stagionale.

Promosso, per esempio, Pierre Kalulu, classe 2000, giovane terzino destro francese che il Diavolo ha prelevato per 480mila euro dalle giovanili dell’Olympique Lione. La prima impressione è davvero buona. Kalulu ha un’ottima gamba, non si ferma se perde il pallone ed attacca il fondo come un terzino moderno dovrebbe sempre fare.

Vista la poca esperienza, è ancora ‘grezzo’ in alcune movenze. Il materiale su cui lavorare, però, c’è ed è buono. Prima di esaltarsi, però, è sempre meglio verificarlo in altri test più impegnativi di questo contro i piemontesi. FEDERICO CHIESA AL MILAN? ECCO COSA HA DETTO GIANLUCA DI MARZIO >>>