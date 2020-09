Milan-Novara 4-2, la partita di Calabria: vuole allontanare la cessione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri pomeriggio, a Milanello, l’amichevole Milan-Novara è terminata 4-2 per i rossoneri di Stefano Pioli. Questa mattina, il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola ha stilato un elenco dei promossi e dei rimandati del Milan dopo la prima amichevole stagionale.

Promosso, per esempio, Davide Calabria, classe 1996, il quale, invece di giocare nel suo ruolo naturale, quello di terzino destro, ha giocato prima da centrocampista centrale (Ismaël Bennacer non aveva molti minuti nelle gambe), poi da esterno offensivo alto.

Gestisce bene, però, nella sua zona di competenza e si regala persino un gol, correggendo in rete, in tap-in, una conclusione di Lucas Paquetá fermata dal palo. Calabria sta facendo di tutto per scongiurare la possibilità di una cessione in questa sessione di calciomercato. FEDERICO CHIESA AL MILAN? ECCO COSA HA DETTO GIANLUCA DI MARZIO >>>