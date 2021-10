Milan, nessun dubbio sul futuro di Pioli: ci sarà il rinnovo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, continuerà ad allenare il Milan anche nelle stagioni a venire. Non ci saranno problemi per il rinnovo

Stefano Pioli , tecnico rossonero, continuerà ad allenare il Milan anche nelle prossime stagioni. E presto arriverà il rinnovo del contratto in scadenza al termine di questa stagione ( 30 giugno 2022 ). Questo lo si è capito da come Frederic Massara , direttore sportivo del Diavolo, ha parlato prima di Bologna-Milan .

“C’è grande sintonia e siamo convinti che andremo avanti ancora con lui”, le parole di Massara. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, dunque, non ci sono dubbi sulla conferma dell’allenatore emiliano sulla panchina rossonera. La firma sul rinnovo di Pioli, che ieri ha festeggiato le 100 panchine con il Milan, non c’è ancora, ma questo non è mai stato considerato un problema.