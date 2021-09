Milan, nel segno di Maldini: Daniel segna, Paolo prende un gioiellino

Il giorno dopo una vittoria del Milan ha sempre un sapore particolare. Vittoria non banale per importanza, difficoltà e avvenimenti: esordio da titolare di Daniel Maldini e gol. Papà Paolo ha esultato in tribuna, ma continua a lavorare sul mercato: è pronto a prendere un gioiello del calcio europeo. Ma è, come detto, anche day after. Dunque ci sono le dichiarazioni dei protagonisti. Ecco dunque le notizie più importanti della mattinata di oggi.