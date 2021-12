Milan-Napoli, snodo cruciale: Giroud si tiene pronto | Serie A News

Olivier Giroud ritornerà a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Napoli di domenica sera. Ora Zlatan Ibrahimovic non è più solo lì davanti

Daniele Triolo

Domenica sera si giocherà Milan-Napoli a 'San Siro' ed Olivier Giroud tornerà a disposizione di mister Stefano Pioli. Il quale, finalmente, può accogliere una bella notizia dall'infermeria rossonera. Ne parla il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, ricordando come Milan-Napoli, oltre che una sfida d'altissima classifica in Serie A, sia anche il match dove si fa la conta a chi ha più infortunati.

Il Diavolo recupererà Giroud, che, in vista di Milan-Napoli, inizierà ad allenarsi in gruppo domani, alla ripresa degli allenamenti dei calciatori rossoneri a Milanello. L'ex Chelsea, dunque, tornerà disponibile per una partita a distanza di tre settimane dalla lesione al bicipite femorale accusata il 24 novembre scorso, al 'Wanda Metropolitano', in vista della trasferta di Champions League contro l'Atlético Madrid.

Il ritorno di Giroud per Milan-Napoli, commenta poi il quotidiano sportivo romano, sarà importante per concedere a Zlatan Ibrahimovic, che finora ha tirato la carretta e fatto gli straordinari, un po' di riposo in queste due ultime partite del girone d'andata, contro Napoli ed Empoli. Inoltre, Giroud può rappresentare una risorsa preziosa da buttare in campo a gara in corso per provare a vincere le partite bloccate.

Si guardi, per esempio, quella di Udine, dove il Milan, sotto di una rete, in panchina per dare manforte ad Ibrahimovic aveva soltanto il giovane Daniel Maldini. Giroud, in questi suoi primi mesi milanisti, si è spesso fermato per motivi fisici. Dapprima per via del CoVid, nel suo momento migliore stagionale, quindi per numerosi acciacchi muscolari (schiena prima, gambe poi). Il francese, finora, ha saltato 8 partite di Serie A. Nelle altre in cui ha giocato, però, ha segnato 4 gol, alla media di una rete ogni due gare.

La media-gol, dunque, di Giroud è buona. Ma ha giocato poco. Il Milan si augura che il suo numero 9 possa essere più presente in campo e decisivo sotto rete nella seconda metà della stagione. Anche perché, al momento, del rientro di Ante Rebic e Rafael Leao nemmeno l'ombra. Toccherà ai due vecchietti terribili, Ibra e Giroud, far capire al Napoli chi, davvero, può ambire a comandare in campionato. Milan, colpo in attacco per aiutare Ibra? Le ultime di mercato >>>