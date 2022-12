Napoli, la prima avversaria per lo Scudetto resta il Milan

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, fa un'ampia panoramica della corsa Scudetto, parlando del Napoli . L’avversario numero uno, si legge, resta il Milan , non solo perché è il più vicino in classifica, ma per una serie di motivi che la rosea approfondisce.

Lo scontro diretto, si legge, è previsto a inizio aprile e da qui ad allora ne passerà di acqua sotto i ponti. Compresa Coppa Italia e Champions. Perché in quell’aprile Napoli e Milan potrebbero incontrarsi addirittura tre volte, visto che c’è in programma la semifinale di Coppa Italia. E, se da pronostico, supereranno ottavi e quarti si giocheranno il posto in finale, visto che sono dalla stessa parte del tabellone.

Capitolo Champions League

Al tempo stesso, si legge, aprile sarà il mese anche dei quarti di finale di Champions League, dov’è entrambe contano di arrivare per forza e prestigio. Dunque la resa dei conti arriverà verosimilmente in primavera, ad aprile per l’appunto. Ecco, chi sarà in testa in quel periodo con un vantaggio importante, allora sì che potrà dirsi quasi sicuro di poter vincere lo scudetto in un campionato che si concluderà a giugno. Poi entra in scena anche il rispetto tra i due allenatori di Milan e Napoli. La sfida Scuedetto resta ancora aperta a tutti i risultati. Milan, i tre fattori per sognare la rimonta Scudetto sul Napoli >>>