Milan-Napoli, San Siro show: atteso incasso da 10 milioni

Milan-Napoli di Champions League potrebbe rappresentare un nuovo record per il calcio italiano: San Siro show

Emiliano Guadagnoli

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta i numeri possibili per i quarti di finale di Champions League. Milan-Napoli potrebbe essere un record di incassi per San Siro e per l'Italia.

Milan-Napoli, San Siro verso il record? — Contro il Napoli, si legge, in Champions San Siro raggiungerà il milione e trecentomila presenze stagionali. E il club brinderà a un incasso totale di quasi 70 milioni (oggi è di poco inferiore ai 60). Con le richieste arrivate per la prossima sfida d’Europa lo stadio avrebbe dovuto aggiungere un quarto anello. I primi tre si sono riempiti in fretta: agli abbonati era stata dedicata una prima fase di vendita, poi sono partiti i possessori della Carta Cuore Rossonero. Non tutti: solo chi l’aveva sottoscritta prima dell’8 marzo, cioè prima del ritorno degli ottavi con il Tottenham e dunque prima di conoscere l’abbinamento dei quarti. Entrambe le categorie potevano acquistare fino a 4 tagliandi destinati ad altri abbonati o ad altri tifosi fidelizzati. Ai quali restano riservate anche le ultime migliaia di biglietti ancora da staccare: è quasi certo che verranno ceduti nelle prossime ore. Una strategia che aveva due finalità: premiare i milanisti più affezionati e garantirsi uno stadio tutto rossonero, settore ospiti a parte. La vendita libera sarebbe partita solo in caso di disponibilità residua, ma al botteghino non resta quasi più niente.

Con il Tottenham il club aveva incassato oltre 9 milioni di euro dai 74.320 spettatori. Record non solo per San Siro ma per l’Italia intera. Primato che sembra già precario: Milan-Napoli è la sfida destinata al nuovo record. In una sola notte il club potrà contare dieci milioni di guadagni. Per Milan-Napoli il costo rimarrà quello delle fasi precedenti, mediamente più alto rispetto alla stesse fasi degli ottavi. Rialzi un po’ in tutti i settori: dalla Tribuna d’Onore Rossa (399 euro con il Tottenham, 439 del Napoli) al Terzo Rosso Centrale (da 59 a 84). In 3500 arriveranno anche dall’estero. Calciomercato Milan – Opportunità in difesa: colpo dalla Juventus?