Milan-Napoli, Leao punta il gol a ‘San Siro’ | Champions League News

Rafael Leao, che tornerà titolare domani sera in occasione di Milan-Napoli dei quarti di Champions League, cerca un gol molto importante

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, pronto a ritornare titolare in occasione di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. L'attaccante portoghese, classe 1999, ha trascorso 70' in panchina in campionato contro l'Empoli ed ora è atteso ad una prestazione 'extra lusso' in quella che sarà (almeno finora) una delle notti più importanti della sua carriera.

Milan-Napoli, rossoneri sulle spalle di Leao — È proprio in serate come in Milan-Napoli di domani che si misura il valore assoluto di un giocatore. Leao avrà tutti i riflettori su di sé. Dieci giorni fa, al 'Maradona', in occasione del poker del Diavolo in Serie A agli azzurri di Luciano Spalletti, il numero 17 rossonero ha realizzato una bellissima doppietta. Ora, però, quell'impresa va 'onorata'. In un 'San Siro' che si preannuncia esaurito, tutti si aspettano dal nativo di Almada una prova da Champions.

Al fischio d'inizio di Milan-Napoli saranno 150 giorni che Leao non va in rete a 'San Siro'. Finora, nel 2023, ha segnato soltanto in trasferta: Salerno, Lecce, Napoli. Ora Leao è chiamato a tornare al gol anche davanti i propri tifosi. È il giocatore che, in questa fase finale della Champions League, può fare la differenza. Anche per riscattare quanto non fatto vedere in occasione del doppio confronto degli ottavi contro il Tottenham. Davanti agli occhi di Gerry Cardinale, come si augurano mister Stefano Pioli ma anche Paolo Maldini e Frederic Massara, starà a lui 'spaccare la partita'.

Non va in gol in casa da 150 giorni. E sul rinnovo ... — Di Leao si parla molto anche in patria, visto che i quotidiani 'Record' o 'O Jogo', come evidenziato da 'Tuttosport', fanno da cassa di risonanza l'uno per Jorge Mendes, l'altro per lo Sporting Lisbona, fornendo visioni diverse sulla situazione del risarcimento da versare allo Sporting. Che rappresenta, non va dimenticato, uno degli ostacoli principali per il rinnovo del contratto di Leao con il Milan. A Milano non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali su chi pagherà la sanzione, sul come e sul perché.

Il quotidiano torinese, però, ha fatto notare un particolare importante. Il Lille, per non perdere il 15% sulla futura rivendita di Leao, dovrà fare dei passi importanti per sanare il debito con il club portoghese perché, qualora Leao non dovesse rinnovare con il Milan, uno dei rischi sarebbe quello di vederlo andare via a parametro zero. Spingere, dunque, insieme Leao verso la permanenza al Milan potrebbe giovare davvero a tutti.