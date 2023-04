Milan-Napoli, Pioli ha sofferto Spalletti: ma la storia è cambiata..

Archiviato il deludente pareggio con l' Empoli , il Milan ha già messo nel mirino l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli , che si giocherà a San Siro. L'ultimo confronto tra la due squadre, vinto per 0-4 dal Diavolo, dovrà essere tenuto in considerazione nella giusta misura, dal momento in cui nella massima competizione europea tutto tornerà alla pari.

Come fatto notare dall'edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, storicamente il tecnico del Milan Stefano Pioli ha sempre sofferto il collega Luciano Spalletti , che a più riprese lo ha fermato, senza mai dargli la soddisfazione di batterlo. Ma da qualche tempo questa storia è cambiata, e questo è avvenuto da quando l'allenatore emiliano è alla guida del Diavolo e il toscano è sulla panchina degli azzurri.

Un ulteriore curiosità, che non fa ben sperare il Milan in vista del match di mercoledì, è il fatto che nelle ultime 4 sfide ha sempre vinto chi ha giocato in trasferta. L'anno scorso la vittoria del Napoli a San Siro con rete di Eljif Elmas e il successo rossonero al 'Maradona' targato Olivier Giroud. Nel corso di questa stagione, invece, gli azzurri si sono affermati all'andata, mentre il Diavolo, come noto, ha rifilato il 4-0 agli uomini di Luciano Spalletti qualche giorno fa. Milan-Napoli, le chiavi tattiche del match >>>