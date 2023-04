Il giorno di Milan-Napoli: le scelte e le parole di Pioli. Gli incassi

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 12 aprile 2023. Il giorno di Milan-Napoli. Le parole di Stefano Pioli e le scelte tattiche. In più gli incassi e il calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.