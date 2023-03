Milan, con il Napoli si parte alla pari: la distanza in campionato non conta

Milan-Napoli, si parte alla pari

Il diverso apporto del calciomercato estivo, si legge, la rosa più ricca e le motivazioni più calde rispetto al giovane Milan dalla pancia piena, che si è distratto spesso, hanno scavato nel tempo il baratro dei 20 punti con il Napoli. Ma due partite secche di Coppa sono un altro mondo. Soprattutto perché, dal campionato alla Champions League, è tutta un'altra storia. Nei 30 derby giocati in Champions League tra squadre della stessa nazione, per ben 14 volte, è passata la squadra messa peggio in campionato. L'imprevedibilità costituzionale di tutti i derby del mondo. Il Napoli si è ambientato bene in Europa. Ma fa bene Spalletti ad aspettarsi un altro mondo e un altro Milan che, forte della sua storia e della sua maglia, bisognoso di dare un senso forte alla propria stagione. I 20 punti di differenza resteranno in spogliatoio.