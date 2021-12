Milan-Napoli, niente da fare per Leao: torna a gennaio | Serie A News

Rafael Leao salterà anche Milan-Napoli di domenica sera a 'San Siro'. Il rientro del portoghese è previsto dopo la sosta natalizia in Serie A

Daniele Triolo

Rafael Leao salterà Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. Lo sostiene il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. L'attaccante portoghese, classe 1999, fermo dallo scorso 4 dicembre, quando uscì dal campo durante Milan-Salernitana per una botta poi trasformatasi in una piccola lesione al bicipite femorale, deve infatti abbandonare i suoi propositi di un recupero lampo per il match di questa domenica.

Gli esami svolti ieri, infatti, hanno confermato l'esistenza della lesione che, di fatto, metterà Leao fuori causa per Milan-Napoli. Salterà anche Empoli-Milan, partita in programma mercoledì 22 dicembre, ultima gara del 2021 prima della sosta natalizia del massimo campionato. Davide Calabria ed Ante Rebić, evidenzia il 'CorSera', migliorano. Ma anche loro saranno disponibili non prima di gennaio 2022, alla ripresa delle ostilità in Serie A.

Pertanto, per Milan-Napoli di domenica, big match che potrà dire tanto sulle ambizioni dell'una e dell'altra squadra in chiave Scudetto, il tecnico rossonero Stefano Pioli recupererà soltanto Olivier Giroud. Già da domani, quando il Milan riprenderà gli allenamenti, il francese, guarito dalla lesione al bicipite femorale, potrà tornare ad allenarsi in gruppo e mettersi a disposizione per la sfida ai partenopei di Luciano Spalletti. Milan, colpo in attacco per aiutare Ibra? Le ultime di mercato >>>