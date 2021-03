Milan-Napoli: Lozano verso il recupero | Serie A News

Verso Milan-Napoli: Lozano pronto per la panchina?

Domenica 14 marzo, alle ore 20:45, si disputerà a ‘San Siro‘ Milan-Napoli, posticipo della 27^ giornata di Serie A. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, nella fila degli azzurri allenati dall’ex rossonero Gennaro Gattuso, dovrebbe rientrare Hirving Lozano.

L’attaccante messicano, fermo dalla gara vinta dai partenopei per 1-0 contro la Juventus allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘, datata 13 febbraio, per via di una distrazione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra, dovrebbe recuperare almeno per la panchina. ‘Chucky‘, in questo lasso di tempo, ha saltato 6 partite.

Gattuso, dunque, spera che le previsioni siano giuste e che Lozano possa esserci per Milan-Napoli di domenica. Nella passata stagione, fu proprio il giocatore ex PSV Eindhoven a segnare, a 'San Siro', il gol degli azzurri nell'1-1 del match contro il Diavolo. Sarebbe, per il tecnico del Napoli, un rientro importante in attacco dopo quelli di Dries Mertens e Victor Osimhen.