Milan-Napoli: chance di rientro per Calhanoglu e Mandzukic | News

Domenica Milan-Napoli: rientreranno Calhanoglu e Mandzukic?

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha evidenziato come Hakan Calhanoglu e Mario Mandzukic, fuori causa da un po’ rispettivamente per un edema ai muscoli flessori mediani e per una lesione al bicipite femorale, non voleranno oggi con la squadra alla volta di Manchester per la trasferta di Europa League contro lo United.

I due, infatti, resteranno a Milanello per proseguire nel loro percorso di recupero fisico. Entrambi, sia Calhanoglu sia Mandzukic, hanno la possibilità di essere convocati per Milan-Napoli. La gara è in programma domenica 14 marzo, alle ore 20:45 a ‘San Siro‘ ed è valida per la 27^ giornata di Serie A. Intanto il Milan vuole comprare l’erede di Messi! Vai alla news >>>