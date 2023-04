Milan-Napoli, Pioli in Champions League con Brahim Díaz, Leao e Giroud

Per Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League, il tecnico rossonero Stefano Pioli punterà sui suoi titolari

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Per l'occasione, Stefano Pioli, tecnico rossonero, rispedirà in panchina Ante Rebic e Divock Origi - andati molto male da titolari venerdì sera in campionato contro l'Empoli - e riproporrà i suoi titolari indiscutibili.

Milan-Napoli: in Champions League spazio ai titolari fissi — In Milan-Napoli di Champions League, dunque, spazio, tra trequarti ed attacco, a Brahim Díaz, Rafael Leao e Olivier Giroud. Tutto mentre gli ospiti, molto probabilmente, dovranno rinunciare ancora al loro bomber principe, Victor Osimhen. Il ritorno dei titolari in campo, nella fila del Diavolo, si estende anche al resto della squadra: in difesa tornerà Simon Kjær al fianco di Fikayo Tomori e, in mediana, vicino a Sandro Tonali e Ismaël Bennacer, riecco l'ottimo Rade Krunic di questo periodo.

A Napoli, in campionato, il Milan ha giocato con questo tridente offensivo, Brahim-Leao-Giroud, e con Bennacer vertice avanzato del triangolo di centrocampisti. Quel Milan lì, vittorioso 0-4 al 'Maradona', è piaciuto tantissimo e, dunque, Pioli lo riproporrà, nell'auspicio, magari, che il risultato dell'andata dei quarti possa essere lo stesso. Saranno loro, insieme a Tonali, i punti di forza del Milan in questa notte di Champions.

Con Brahim, Leao e Giroud occhio anche a Theo e Tonali — Senza dimenticare, però, come sia fondamentale l'apporto di tutti, da Mike Maignan a Theo Hernández, in una sfida di alto livello in Europa. Nella rosa rossonera, ha evidenziato la 'rosea', l'unico ad aver giocato partite così 'pesanti' sia Giroud. Gli altri ... improvviseranno. A Pioli andrà benissimo tutto: l'importante sarà vincere per poi presentarsi a Napoli con un vantaggio da difendere e con l'obiettivo della semifinale.