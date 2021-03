Milan-Napoli 0-1, Condò: “Chiuso il lungo flirt con lo Scudetto”

Milan-Napoli 0-1: l’analisi di Condò

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne di ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina, ha analizzato Milan-Napoli 0-1 di ieri sera a ‘San Siro‘.

“Il k.o. contro il Napoli ha chiuso il lungo flirt tra il Milan e lo Scudetto“, ha esordito Condò. “Il derby di ritorno si è già giocato, e senza uno scontro diretto la distanza è diventata troppa. Il verdetto, nell’aria dalla sconfitta contro lo Spezia, arriva in coda a una lista di assenze impressionante. A partire da quella di Zlatan Ibrahimović, visto che Rafael Leão continua a essere la delusione del girone di ritorno. Anche ieri, dentro a un quadro tattico controllato dal Napoli, ha avuto grosse occasioni prima e dopo il gol di Matteo Politano. Dopo un’andata sfavillante, ci si aspettava molto di più“.

"La posta in palio diventa adesso il posto in Champions League – ha proseguito Condò nella sua analisi di Milan-Napoli -, e qui il margine resta buono dopo la sconfitta della Roma. Per inciso, non c'è nulla di casuale nel fatto che le due squadre di Europa League abbiano pagato pegno in campionato".