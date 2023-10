Milan, Musah è molto più che un’alternativa: ottimo impatto

Il Milan ha cambiato molto a centrocampo. Tra i nuovi è arrivato anche Yunus Musah . L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sull'impatto del calciatore statunitense. Un giocatore perfetto per i rossoneri grazie al suo fisico e la sua capacità di giocare in tanti ruoli. L'americano si sta prendendo il Milan , due partite dall'inizio più l'ora abbondante contro la Lazio e un discreto spezzone a Cagliari.

Milan, Musah cresce

Senza contare che, si legge, il reparto attuale è alle prese col compito più delicato, ovvero colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Tonali. Anche questo rientra nelle alchimie studiate da Pioli, che ha scelto il 4-3-3 per trovare la quadra. Musah, sei partite su otto in campionato e sempre presente in Champions League, si sta dimostrando molto più che un'alternativa per il Milan. Con il ritorno degli infortunati, il Milan potrà solo che migliorare.