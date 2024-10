Alvaro Morata: dalla lotta interiore alla rinascita al Milan

Alvaro Morata, attaccante del Milan, ha scelto di aprirsi per la prima volta sulle sue battaglie personali, rivelando come attacchi di panico e depressione lo abbiano spinto a lasciare l'Atletico Madrid per approdare poi al Milan. In un'intervista ai microfoni di "Cope", l'attaccante spagnolo ha parlato della lotta interiore che ha affrontato.