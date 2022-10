Milan-Monza, il ‘terzo uomo’ Rebic ha conquistato la pole position

Ante Rebic dovrebbe giocare titolare in Milan-Monza di domani pomeriggio a 'San Siro'. Da capire se da centravanti o da esterno offensivo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Monza, ha sottolineato come Ante Rebic sia in pole position per giocare titolare domani pomeriggio, alle ore 18:00, nella partita dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma a 'San Siro'.

È una corsa a tre per una maglia da titolare in Milan-Monza tra lo stesso Rebic, Divock Origi, che adesso sta bene fisicamente ed Olivier Giroud. Il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà ragionare per l'occasione non soltanto per la gara di domani contro i brianzoli, ma anche in vista del delicato impegno, in trasferta, contro la Dinamo Zagabria in Champions League.

Milan-Monza, ecco la chance per Rebic — Le due partite in quattro giorni, di fatto, costringeranno Pioli a qualche rotazione. Giroud è apparso stanco nelle ultime partite, proprio perché, negli ultimi due mesi, di fatto ha giocato sempre. Rebic e Origi, invece, sono entrati molto bene nella ripresa del match del 'Bentegodi' di Verona e stanno mettendo sempre più minuti nelle gambe.

La cosa buona, dunque, è che Pioli ha l'imbarazzo della scelta per Milan-Monza. Giroud, secondo il 'CorSport', vorrebbe giocare ma visto che è sembrato poco lucido, va verso la panchina domani. Qualora, quindi, ciò accadesse, chi giocherebbe al suo posto? Rebic è in prima fila per Milan-Monza, nonostante il sostituto naturale di Giroud sarebbe Origi.

Schierato spesso da 'falso nueve', Rebic ha quasi sempre fatto molto bene. Nei cinque match in cui ha giocato in questa stagione, finora, il croato ha inciso molto con tre gol e due assist. Ha la media realizzativa di una rete ogni 72' di gioco. Vorrebbe tornare a giocare dall'inizio e probabilmente lo farà.

Al posto di Giroud o, addirittura, di Rafael Leão, come esterno offensivo a sinistra, qualora Pioli decidesse di dare riposo anche al portoghese. In tal caso, sia Rebic sia Origi sarebbero titolari contro i brianzoli di Raffaele Palladino. Milan, il piano di rilancio di Cardinale: le quattro vie da seguire >>>