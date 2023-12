Milan emergenza totale! Pronto Simic in difesa. E Bennacer…

'La Gazzetta dello Sport' parla dei rossoneri. Il Milan è tornato solo ieri da Newcastle. Pioli, si legge, ha preferito dormire una notte in più in Inghilterra e dare una giornata libera ai giocatori. Qualcuno è passato comunque da Milanello per un po’ di lavoro extra. Oggi invece ci sarà allenamento nel pomeriggio: si comincerà a preparare Milan-Monza, in programma domenica alle 12.30. Il Monza ha appena battuto il Genoa, il Milan deve cancellare la sconfitta con l’Atalanta. Per il Diavolo si va verso un'emergenza ancora più grande in difesa.