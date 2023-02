Milan, ancora quattro cadute di fila: non succedeva dai tempi di Montella

Come si legge su Tuttosport, in edicola questa mattina, il Diavolo non trovava una striscia negativa simile addirittura da quando era Vincenzo Montella a sedere sulla panchina rossonera. In quell'epoca le avversarie erano state Napoli, Udinese, Sampdoria e Juventus in Coppa Italia. Ma erano altri tempi, il Milan arrivava da anni difficili, mentre ora è Campione d'Italia in carica. Ed era il preludio della presidenza cinese, che tante conseguenze negative ha avuto sui risultati della squadra. Milan, ecco i segreti sul prossimo avversario in Champions League >>>