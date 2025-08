Milan, Modric leader silenzioso: qualità e visione per Allegri

Talento, umiltà e leadership: Modric vuole essere decisivo anche al Milan

Modric arriva al Milan non per concludere la carriera in tranquillità, ma con la voglia di essere protagonista. È ancora molto motivato, vuole essere un esempio per tutti i compagni e guidare - da vero leader - il gruppo di Allegri verso traguardi importanti. Non solo nello spogliatoio, ma anche in campo: con la sua esperienza arricchirà il centrocampo rossonero, portando qualità, visione di gioco e personalità.