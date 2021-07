Milan-Modena 5-0, promossi e bocciati: super Brahim Diaz, delude Hauge

Promossi e bocciati nella partita che ha visto il Milan battere il Modena per 5-0: Brahim Diaz il migliore, Hauge delude ancora

Riccardo Varotto

Il Milan ha battuto il Modena per 5-0 nella seconda amichevole stagionale. I rossoneri non hanno avuto problemi a sbarazzarsi dei "Canarini", sbloccando la partita già dopo 2' di gioco. La strada è stata proprio in discesa dato che, dopo meno di 20', il tabellino diceva già 4-0 per il Diavolo.

L'edizione odierna di Tuttosport riprende la partita tra Milan e Modena e cerca di individuare i migliori ed i peggiori in campo. Anche se si è trattato di un'amichevole contro una compagine inferiori, Stefano Pioli ha ricevuto importanti risposte da alcuni giocatori, mentre altri hanno deluso.

Milan-Modena, i promossi

Partendo dal reparto difensivo, buona gara di Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Il primo ha avuto anche un ottima intesa con Alessio Romagnoli, cosa non scontata dato che i due hanno giocato poco insieme. Il francese invece ha messo a segno un gol e fornito un assist. A centrocampo, Ismael Bennacer continua la sua grande fase di pre-stagione e mette in mostra tutte le sue qualità: ottima regia, da ordine al gioco. Rade Krunic non ruba l'occhio, ma fa la sua bella figura stando bene in campo, facendo vedere miglioramenti rispetto alla gara con la Pro Sesto.

Brahim Diaz è stato il migliore in campo senza dubbio: lo spagnolo illuminava le azioni offensive, aggiungendo qualità ed imprevedibilità alla manovra. Il Milan ha un numero 10 di tutto rispetto. In attacco, Rafael Leao ci mette voglia e determinazione, due cose non scontate per lui. Anche Lorenzo Colombo lotta e si impegna: questi potrebbero essere i suoi ultimi minuti con la maglia rossonera.

Milan-Modena, i rimandati

Sandro Tonali è parso spaesato in campo, come spesso gli è successo durante la scorsa stagione: l'allenatore spesso lo ha dovuto telecomandare. Alexis Saelemaekes ha deluso, probabilmente il belga è un pò affaticato dai grandi carichi di lavoro di questo pre-stagione. Fode Ballo-Touré deve ambientarsi e conoscere meglio il calcio italiano, per questo motivo è difficile dare un giudizio. Samu Castillejo invece è molto fumoso: come sempre lui ci prova a lasciare il segno, ma spesso si perde nel nulla.

Milan-Modena, i bocciati

Dietro alla lavagna ci finisce Jens Petter Hauge: il norvegese non riesce a mettersi in mostra in una partita alla sua portata. Anche contro la Pro Sesto, il giovane esterno aveva deluso: Pioli, che già non stravede per il giocatore, potrebbe essere sempre più favorevole alla sua cessione. Intanto Vincent Hognon ha parlato di Maignan, Ballo-Touré e Giroud in esclusiva ai nostri microfoni.