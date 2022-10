Milan, mistero De Ketelaere? Il belga è secondo per occasioni create in Serie A

I casi Rafael Leao e Sandro Tonali non hanno insegnato nulla. Dopo alcune prestazioni non al top, l'opinione pubblica sta già sparando a zero su Charles De Ketelaere, il grande colpo del calciomercato estivo del Milan. Il belga, in alcuni casi, è addirittura etichettato come 'mistero'. Stefano Pioli e Paolo Maldini, però, non perdono occasione per dirsi più che sicuri delle qualità di un giocatore che 'diventerà un campione'. Eppure, nonostante le tante critiche, a sostegno del numero 90 rossonero arrivano i numeri, come sempre inconfutabili e portatori di verità.