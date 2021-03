Milan, Milanello è deserto: quasi tutti con le Nazionali | News

Ben 14 calciatori del Milan saranno impegnati in questi giorni con le rispettive selezioni Nazionali. Stefano Pioli ha concesso molto riposo

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan abbia mandato ben 14 giocatori con le Nazionali per impegni ufficiali ed amichevoli.

Via Gigio Donnarumma (Italia), Matteo Gabbia e Sandro Tonali (Italia Under 21). Poi anche Zlatan Ibrahimović (Svezia), Hakan Çalhanoğlu (Turchia), Rade Krunić (Bosnia), Simon Kjær (Danimarca) ed Alexis Saelemaekers (Belgio).

Ma anche Jens Petter Hauge (Norvegia), Ismaël Bennacer (Algeria), Franck Kessié (Costa d'Avorio), Diogo Dalot (Portogallo Under 21), Pierre Kalulu (Francia Under 21) e Brahim Díaz (Spagna Under 21).

Non hanno risposto, invece, alla chiamata delle Nazionali sia Ante Rebić (Croazia) sia Rafael Leão (Portogallo Under 21), poiché in recupero dai rispettivi infortuni.

Il centro sportivo di Milanello, dunque, è rimasto praticamente vuoto. Insieme al tecnico Stefano Pioli sono rimasti i vari Antonio Donnarumma, Ciprian Tătărușanu, Fikayo Tomori, Theo Hernández, Soualiho Meïte e Samu Castillejo.

Il centro sportivo di Milanello, dunque, è rimasto praticamente vuoto. Insieme al tecnico Stefano Pioli sono rimasti i vari Antonio Donnarumma, Ciprian Tătărușanu, Fikayo Tomori, Theo Hernández, Soualiho Meïte e Samu Castillejo.

Pioli ha concesso cinque giorni di riposo assoluto ai calciatori di cui sopra: torneranno ad allenarsi domenica. Già da domani, invece, mercoledì 24 marzo, si rivedranno a Milanello gli infortunati, come Mario Mandžukić, che stringerà i tempi per tornare disponibile dopo la sosta.