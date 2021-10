Milan, mezza squadra via con le Nazionali. Rebic resta a Milanello

Il Milan di Stefano Pioli si allenerà venerdì, decimato, a Milanello. Tanti giocatori, infatti, sono via per gli impegni con le Nazionali

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come mezzo Milan, in questi giorni, sarà via per gli impegni delle selezioni Nazionali. A Milanello, il tecnico rossonero Stefano Pioli riprenderà gli allenamenti nella giornata di venerdì, ma si presenterà, di fatto, mezza squadra. Tra questi, Ante Rebic, ancora escluso dalla Croazia per dissidi interni, Olivier Giroud, non convocato dalla Francia, Brahim Díaz e Rafael Leao.