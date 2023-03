Il Milan potrebbe dover rinunciare a Junior Messias per la partita contro la Salernitana. Pioli potrebbe lanciare in attacco Origi

Il Milan pareggia e si qualifica per i quarti di finale di Champions League. Contro il Tottenham , si è fermato, per infortunio, Junior Messias . Il Milan potrebbe dover rinunciare a Junior Messias per la partita contro la Salernitana . Pioli potrebbe lanciare in attacco Origi . Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Milan, esami per Messias. Origi contro la Salernitana

Junior Messias, si legge, svolgerà oggi gli esami strumentali per capire l’entità del problema muscolare che lo ha colpito alla coscia destra durante il secondo tempo di Tottenham-Milan. In vista del posticipo di lunedì contro la Salernitana, Stefano Pioli in attacco dovrebbe rilanciare Divock Origi centravanti titolare al posto di Olivier Giroud. Una partita che resta molto importante: i rossoneri hanno come obiettivo, quello di chiudere il campionato tra le prime quattro, per qualificarsi alla prossima Champions League. Calciomercato Milan – Colpo per il futuro: occhi su un talento della Premier