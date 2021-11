Milan, Messias ha un mese di tempo: poi si interverrà sul mercato

Solo 16 minuti in campo col Milan per Messias, che ora sta finalmente bene. Se non convince i rossoneri cercheranno rinforzi a gennaio.

Stefano Bressi

La situazione di Messias con il Milan è esplicata da un dato chiave: 16 minuti in campo. Troppo poco. Per tutto. Per una valutazione e perché sia sufficiente il suo apporto. Arrivato già sommerso dalle critiche, il classe 1991 brasiliano non ha certo iniziato nel migliore dei modi per scacciarle. Anzi, la situazione le ha alimentate. Ora però tutti i problemi sembrano essere alle spalle e Messias sta bene, finalmente. Così ora Stefano Pioli può tenerlo in considerazione e ha una carta in più.

Dal ritorno in campo tra una settimana all'ultimo turno prima del mercato c'è un mese. Un mese, scrive Tuttosport, che servirà a Messias per dimostrare il proprio valore sul campo. Sarà un mese intenso, in cui servirà molto: ci sono nove partite da giocare in totale. Ciò significa match ogni tre giorni praticamente sempre e dunque possibilità di turnare. Messias avrà certamente il proprio spazio a disposizione e sarà meglio che lo sfrutti nel migliore dei modi.

Perché il Milan non potrà poi aspettare ancora. Il prossimo mese deciderà le sorti di Messias e del mercato invernale rossonero. Se dimostrerà di essere pronto per la maglia del Milan, allora Pioli avrà finalmente risolto il problema principale di questo inizio di stagione. Altrimenti, potrebbe essere necessario intervenire. In tal caso, ovviamente le idee ci sono già. Una di queste è Noa Lang, olandese classe 1999 del Club Bruges, che però costa 25 milioni e piace a molti club inglesi. C'è allora anche Yari Verschaeren, belga classe 2001 dell'Anderlecht, che costa invece 11 milioni ed è da tenere d'occhio. Infine, resta sempre Romain Faivre, che era stato seguito in estate. Il francese classe 1998 del Brest piace, ma la pista si è ormai raffreddata. I rossoneri non vogliono spendere più di 13 milioni per lui. Intanto il Milan ha messo nel mirino il sostituto di Kessie >>>