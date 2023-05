Milan, Furlani: “Unità, energia e spirito di gruppo per restare ai vertici”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha commentato il percorso in Champions League dei rossoneri e non soltanto. Il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riportato le parole che Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan , ha diramato ieri pomeriggio a mezzo stampa. L'ex portfolio manager di Elliott , subentrato nel ruolo di A.D. del club rossonero nel novembre 2022 ad Ivan Gazidis , ha commentato l'avventura del Milan di Stefano Pioli nell'ultima edizione della Champions League . Un cammino purtroppo interrottosi in semifinale per mano dei rivali cittadini dell' Inter .

Milan, il messaggio di Furlani

«Lasciandoci alle spalle la recente delusione, voglio sottolineare con forza che il percorso in Champions League, che ci ha riportato fra le migliori squadre del calcio europeo, è un obiettivo rilevante, raggiunto grazie all’impegno e alla dedizione di tutti nel club, che ci rende tutti molto orgogliosi - ha detto Furlani sul rendimento stagionale del Milan -. È anche un’ulteriore conferma che, coniugando risultati sportivi e disciplina finanziaria, siamo nella direzione giusta. Ora ci attendono altre sfide per centrare la qualificazione in Champions League e mantenerci ai vertici in Europa. Sfide che ci vedono determinati ad affrontarle con unità, energia e spirito di gruppo, sostenendo il Mister, la squadra e tutta l’Area Sport, insieme ai nostri meravigliosi tifosi. Per quanto mi riguarda ogni giorno ripeto a me stesso: noi siamo il Milan!».