Milan, tutti i meriti di Pioli: i rossoneri sono camaleontici

Il Milan resta una delle squadre più in forma della Serie A. Questo nonostante i molti infortuni stagionali, che hanno tolto a Stefano Pioli , molte possibilità tattiche. Per questo i rossoneri si sono dovuti reinventare gara dopo gara.

Milan, Pioli un valore aggiunto

Sulle pagine di Tuttosport si parla di Stefano Pioli. L'allenatore è stato in grado di tenere il passo del Napoli non solo grazie ai suoi campioni, ma soprattutto per le sue scelte tattiche. Infatti in questi mesi è riuscito ad evolversi, nonostante infortuni e problemi.