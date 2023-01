Milan, il mercato può aspettare: priorità ai rinnovi di Leao e Bennacer

Il Milan avrebbe intenzione di dare priorità ai rinnovi di Rafael Leao e Ismael Bennacer, piuttosto che intervenire sul mercato

Fabio Barera

La situazione degli infortuni in casa Milan al momento è davvero tragica. Al di là dei lungodegenti Florenzi, Maignan e Ibrahimovic, nelle ultime settimane si sono aggiunti Origi, Rebic e Ballo-Touré. Una sfilza di indisponibili che mette in seria difficoltà il tecnico Stefano Pioli. Il quale è alla ricerca di una formazione che possa essere competitiva per continuare a credere nello scudetto.

Milan, si preferisce chiudere i rinnovi di Leao e Bennacer — Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, nonostante la situazione di emergenza, il Milan non sarebbe intenzionato ad intervenire sul mercato. Questo perché il club rossonero ritiene prioritario chiudere in fretta il discorso per alcuni rinnovi. Su tutti quelli di Ismael Bennacer e Rafael Leao.

Una scelta coraggiosa da parte del Milan, che sebbene viva un emergenza evidente sia in attacco, sia tra i pali, non ha intenzione di usare il budget a disposizione per nuovi acquisti. Si preferisce, quindi, cercare di alzare l'offerta per alcuni rinnovi contrattuali. Calciomercato Milan - Gabriel obiettivo concreto, ma c'è concorrenza.